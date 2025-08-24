  1. Ekonomim
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 43.24 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 43.65 olarak ölçülmüştü.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 43.24 oldu.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum - Resim : 1

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 61.98 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 25.81 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 26.93

• Büyükçekmece Barajı yüzde 43.93

• Darlık Barajı yüzde 55.4

• Elmalı Barajı yüzde 61.98

• Istrancalar Barajı yüzde 31.69

• Kazandere Barajı yüzde 25.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 34.94

• Sazlıdere Barajı yüzde 39.32

• Terkos Barajı yüzde 48.09

• Ömerli Barajı yüzde 39.84

