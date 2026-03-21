İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 21 Mart itibarıyla yüzde 47,59 oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 21 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 37.18
• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.88
• Darlık Barajı yüzde 64.49
• Elmalı Barajı yüzde 87.71
• Istrancalar Barajı yüzde 36.57
• Kazandere Barajı yüzde 53.66
• Pabuçdere Barajı yüzde 28.19
• Sazlıdere Barajı yüzde 29.79
• Terkos Barajı yüzde 30.43
• Ömerli Barajı yüzde 69.89