İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 29 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 54,69 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 45-50 bandında seyreden doluluk oranları, son 14 günlük periyotta yaşanan yağış dalgasıyla birlikte yaklaşık yüzde 6'lık bir artış gösterdi.

İlçe ilçe baraj doluluk oranları

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 75,42

Darlık barajı 70,14

Elmalı barajı 92,54

Terkos barajı 39,53

Alibey barajı 44,93

Büyükçekmece barajı 38,95

Sazlıdere barajı 33,52

Istrancalar 90,51

Kazandere 58,62

Pabuçdere 29,51