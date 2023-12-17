İSKİ açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da cuma günü başlayan ve devam eden yağış sonrası İstanbul barajlarında doluluk yaşanırken; ülke genelindeki yağmurlarla Türkiye'deki barajlarda doluluk oranları da yükselişe geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 gün önce yüzde 31.03 olan barajların doluluk oranı, bugün itibariyle yüzde 47.45 seviyesine çıktı.

İşte barajlardaki doluluk oranları

Ömerli Barajı 65,83

Darlık Barajı 58,44

Elmalı Barajı 82,23

Terkos Barajı 27,26

Alibey Barajı 51,73

Büyükçekmece Barajı 26,9

Sazlıdere Barajı 23,43

Istrancalar 48,46

Kazandere Barajı 18,2

Pabuçdere Barajı 13,26