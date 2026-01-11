İSKİ açıkladı: Yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 20.11’e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 19.24 iken bugünkü verilere göre yüzde 20.11 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 61.29 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5.69 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 11 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 13.24

• Büyükçekmece Barajı yüzde 16.27

• Darlık Barajı yüzde 31.51

• Elmalı Barajı yüzde 61.29

• Istrancalar Barajı yüzde 42.29

• Kazandere Barajı yüzde 5.69

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.08

• Sazlıdere Barajı yüzde 13.39

• Terkos Barajı yüzde 15.95

• Ömerli Barajı yüzde 25.17