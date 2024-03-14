İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Mart İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77,07 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,32 olarak kaydedilmişti.

İSKİ’nin son raporuna göre 14 Mart barajlardaki doluluk oranları:

Alibey Barajı yüzde 70,11

Büyükçekmece Barajı yüzde 74,55

Darlık Barajı yüzde 86,3

Elmalı Barajı yüzde 88,96

Istrancalar Barajı yüzde 77,28

Kazandere Barajı yüzde 66,96

Pabuçdere Barajı yüzde 62,16

Sazlıdere Barajı yüzde 58,15

Terkos Barajı yüzde 78,78

Ömerli Barajı yüzde 87,69