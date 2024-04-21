İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul’da etkili olan yağışlardan sonra vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 21 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte, barajların doluluk oranları…
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Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 80,71 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 47,06 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,9 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 21 Nisan barajlardaki doluluk oranları:
- Alibey Barajı yüzde 65,05
- Büyükçekmece Barajı yüzde 76,03
- Darlık Barajı yüzde 85,07
- Elmalı Barajı yüzde 88,12
- Istrancalar Barajı yüzde 47.06
- Kazandere Barajı yüzde 71,21
- Pabuçdere Barajı yüzde 70.33
- Sazlıdere Barajı yüzde 60,19
- Terkos Barajı yüzde 86
- Ömerli Barajı yüzde 91,9