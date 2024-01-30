İSKİ Baraj doluluk oranları belli oldu! 30 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İstanbul barajları su doluluk oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerilemişti. Son kar ve sağanak yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 30 Ocak salı günü itibarıyla yüzde 67.38 olarak ölçüldü.

İSKİ’nin son raporuna göre 30 Ocak’ta barajlardaki doluluk oranları:

-Alibey Barajı yüzde 74.15

-Büyükçekmece Barajı yüzde 61.15

-Darlık Barajı yüzde 83.79

-Elmalı Barajı yüzde 87.21

-Istrancalar Barajı yüzde 64.55

-Kazandere Barajı yüzde 59.77

-Pabuçdere Barajı yüzde 35.17

-Sazlıdere Barajı yüzde 47.86

-Terkos Barajı yüzde 56.70

-Ömerli Barajı yüzde 85.38