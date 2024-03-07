İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 7 Mart İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İstanbul barajlarının 2023 yılının Kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşmüştü. Kış mevsiminde yaşanan kar ve sağanak yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi yükselmişti. İstanbul baraj doluluk oranı tablosu olumlu seyrini koruyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 75,94 olarak kaydedildi.

İSKİ’nin son raporuna göre 7 Mart barajlardaki doluluk oranları: