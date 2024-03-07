İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 7 Mart İstanbul baraj doluluk oranları
Bahar mevsimine girilip yağışların azalmasıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 7 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte, barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İstanbul barajlarının 2023 yılının Kasım ayında yüzde 16'ya kadar düşmüştü. Kış mevsiminde yaşanan kar ve sağanak yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi yükselmişti. İstanbul baraj doluluk oranı tablosu olumlu seyrini koruyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 75,94 olarak kaydedildi.
İSKİ’nin son raporuna göre 7 Mart barajlardaki doluluk oranları:
- Alibey Barajı yüzde 70,11
- Büyükçekmece Barajı yüzde 73,45
- Darlık Barajı yüzde 87,63
- Elmalı Barajı yüzde 89,21
- Istrancalar Barajı yüzde 39,82
- Kazandere Barajı yüzde 58,62
- Pabuçdere Barajı yüzde 58,66
- Sazlıdere Barajı yüzde 57,08
- Terkos Barajı yüzde 74,61
- Ömerli Barajı yüzde 87,37