İSKİ, don riskine karşı vatandaşları uyardı

İstanbul’da dün itibarıyla etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kent genelinde çeşitli tedbirler devreye alındı. Olası olumsuzluklara karşı hazırlıklar sürerken, yetkililer özellikle altyapı ve su sistemleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Sayaç İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürü Çetin Tatar, barajlardaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, düşük sıcaklıkların su tesisatlarında ve sayaçlarda sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların gerekli önlemleri almasının önemini vurguladı.

İSKİ Sayaç İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürü Çetin Tatar, şunları söyledi:

“İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarımızda doluluk oranları şu an itibarıyla yüzde 22 seviyelerinde. Bu yağışlarla birlikte bir nebze yükselme oldu. Mevsimsel yağışlar önemli olsa da suyun sınırsız olmadığını unutmamalıyız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza günlük yaşamlarında suyun tasarruflu kullanılmasına özen göstermeye de davet ediyorum.

Havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma riski artıyor. Vatandaşlarımızdan sayaçlarını açıkta bırakmamalarını, uygun yalıtım malzemeleriyle koruma altına almalarını öneriyoruz. İSKİ olarak sosyal medya hesaplarından gerekli uyarıları paylaştık. Ayrıca vatandaşlarımızın, abonelerimizin cep telefonlarına SMS gönderdik. Sayaç kutularını lütfen kapalı tutalım. Açıkta olan su tesisatlarını ve sayaçları mutlaka izole bir malzemeyle koruma altına alalım. Abonelerimizin sayaçlarının patlaması hâlinde herhangi bir müdahale etmeden en yakın İSKİ Şube Müdürlüklerine, Alo 185 Çağrı Merkezi’ne veya Alo 153 Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmaları gerekmektedir. İdaremiz patlayan sayaçların değişimini hızlıca yapacaktır ancak tedbir alınırsa sayaçların patlamasının da önüne geçmiş olacağız.”