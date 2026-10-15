İSKİ duyurdu: 9 ilçede su kesintisine neden olan arıza giderildi
İstanbul’da 9 ilçenin 88 mahallesinde su kesintisine neden olan arıza giderildi. İSKİ, 14 Ekim’de başlayan kesintinin ardından saat 10:00 itibarıyla yeniden su verilmeye başlandığını, sistemin saat 13:00 civarında tamamen normale dönmesinin beklendiğini bildirdi.
İstanbul’da 9 ilçenin 88 mahallesinde yaşanan su kesintisine ilişkin İSKİ’den açıklama geldi. Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerini besleyen enerji sistemindeki arızanın giderildiğini duyuran İSKİ, su hizmetinin saat 13:00 itibarıyla tamamen normale dönmesinin beklendiğini bildirdi.
İSKİ’nin açıklamasına göre, 14 Ekim’de saat 16:20’den itibaren Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş’ın toplam 88 mahallesine su verilemedi.
Kesintinin, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerini besleyen enerji sisteminde meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde sorunun, Alibeyköy Şalt sahasından tesislere enerji sağlayan 34,5 kV’lik iletim hatlarındaki yer altı kablolarında meydana geldiği tespit edildi.
İSKİ ve BEDAŞ ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda arızanın 15 Ekim saat 10:00 itibarıyla giderildiği ve abonelere yeniden su verilmeye başlandığı kaydedildi. Sistemin saat 13:00 itibarıyla tamamen normale dönmesinin beklendiğini bildirdi.
İSKİ, kesintiden etkilenen abonelere SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığını belirterek, çalışmalar sırasında görev alan ekiplere teşekkür etti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. https://t.co/Zdss7SYhQo— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) October 15, 2026