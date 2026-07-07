İSKİ duyurdu: Adalar'da 10 saatlik su kesintisi bu gece başlıyor
İSKİ, İstanbul'un Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağını belirterek, çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22:00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Kartal-Adalar denizaltı isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle bu gece saat 22:00'den yarın sabah 08:00'e kadar su kesintisi yaşanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Adalar ilçesinde uygulanacak su kesintisine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22:00 ile yarın saat 08:00 arasında 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı belirtildi.