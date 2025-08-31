  1. Ekonomim
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 40.35 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 40.73 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 40.35 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 59.64 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 20.04 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ duyurdu: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'a kadar indi - Resim : 1

İSKİ'nin verilerine göre 31 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 24.45

• Büyükçekmece Barajı yüzde 41.69

• Darlık Barajı yüzde 53.0

• Elmalı Barajı yüzde 59.64

• Istrancalar Barajı yüzde 32.79

• Kazandere Barajı yüzde 20.04

• Pabuçdere Barajı yüzde 31.28

• Sazlıdere Barajı yüzde 37.98

• Terkos Barajı yüzde 45.42

• Ömerli Barajı yüzde 35.84

