İSKİ duyurdu: Barajlardaki doluluk oranları yüzde 50'ye düştü

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 50.62 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 67.6 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 34.09 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 6 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 34.09

• Büyükçekmece Barajı yüzde 49.51

• Darlık Barajı yüzde 61.68

• Elmalı Barajı yüzde 67.6

• Istrancalar Barajı yüzde 30.6

• Kazandere Barajı yüzde 38.76

• Pabuçdere Barajı yüzde 43.79

• Sazlıdere Barajı yüzde 43.11

• Terkos Barajı yüzde 54.73

• Ömerli Barajı yüzde 50.18