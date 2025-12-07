İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durum

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başlamıştı. Ancak bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 19.81 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.3 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 10.1

• Büyükçekmece Barajı yüzde 18.46

• Darlık Barajı yüzde 27.65

• Elmalı Barajı yüzde 50.68

• Istrancalar Barajı yüzde 30.84

• Kazandere Barajı yüzde 2.3

• Pabuçdere Barajı yüzde 2.41

• Sazlıdere Barajı yüzde 16.87

• Terkos Barajı yüzde 19.23

• Ömerli Barajı yüzde 13.11