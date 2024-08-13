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İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altında seyrediyor. istanbul'da yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 53,43 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 20,76 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 67,68 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Ağustos Salı günü yüzde 53,43 olarak ölçüldü.

13 ağustos 2024 baraj doluluk oranları

13 Ağustos Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 53,43 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %56,99

 Darlık Barajı: %57,16

 Elmalı Barajı: %60,6

 Terkos Barajı: %67,68

 Alibey Barajı: %20,76

Büyükçekmece Barajı: %51,43

Sazlıdere Barajı: %52,33

 Istrancalar Barajı: %34,34

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