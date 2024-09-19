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İSKİ duyurdu! İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İSKİ duyurdu! İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.

Su verilmeyecek mahalleler şunlar:

Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."

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