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İSKİ duyurdu: İstanbul'un 5 ilçesinde sular kesilecek

İSKİ, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle bugün 15 saat sürecek su kesintisi olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İSKİ duyurdu: İstanbul'un 5 ilçesinde sular kesilecek
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere bugün saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."

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