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İSKİ duyurdu: İstanbul'un barajları yüzde 60'ın altında

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 58,28 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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İSKİ duyurdu: İstanbul'un barajları yüzde 60'ın altında
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Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 58,28 oldu. Su miktarı, Ömerli'de yüzde 61,16, Darlık'ta yüzde 67,47, Elmalı'da yüzde 74,29, Terkos'ta yüzde 61,72, Alibey'de 41,78, Büyükçekmece'de yüzde 55,2, Sazlıdere'de yüzde 46,11, Istrancalar'da yüzde 29,97, Kazandere'de yüzde 53,88, Pabuçdere'de yüzde 53,61 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı, bugün itibarıyla 505,79 milyon metreküp olarak kaydedildi. İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 585 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son yıllardaki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Temmuz'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 81,43, 2016'da yüzde 66,01, 2017'de yüzde 74,06, 2018'de yüzde 74,79, 2019'da yüzde 72,62, 2020'de yüzde 60,44, 2021'de yüzde 70,19, 2022'de yüzde 70,01, 2023'te yüzde 40,33, 2024'te yüzde 62,75 ve 2025'te yüzde 58,28 olarak kaydedildi.

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