İSKİ duyurdu: İstanbul'un üç ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerindeki çok sayıda mahallenin su kesintisinden etkileneceğini duyurdu.

İSKİ’nin duyurusuna göre, Kağıthane-Beyoğlu isale hattında yapılacak deplase bağlantı çalışması nedeniyle yarın (8 Temmuz 2025 Salı) saat 22:00’den itibaren, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13:00’e kadar bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kesintisiz olarak yeniden verileceğini belirtti.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

Beyoğlu:

Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.

Şişli:

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.

Beşiktaş:

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.