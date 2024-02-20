İSKİ duyurdu: İşte barajların doluluk oranı

Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı’nda su miktarı yüzde 54,99 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90,07 ile Darlık Barajı’nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Şubat 2024 Salı günü itibarıyla yüzde 76,16 olarak ölçüldü.

20 Şubat Salı günü, İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,16 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Şubat’ta doluluk oranı şu şekilde sıralandı:

Ömerli Barajı: %88,68

Darlık Barajı: %90,07

Elmalı Barajı: %89,12

Terkos Barajı: %70,86

Alibey Barajı: %75,91

Büyükçekmece Barajı: %72,71

Sazlıdere Barajı: %54,99

Istrancalar Barajı: %79,41

Kazandere Barajı: %60,92

Pabuçdere Barajı: %55,23