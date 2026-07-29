İSKİ duyurdu: Kadıköy'de 6 mahallede su kesintisi yapılacak

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinde yer alan ana isale hattında düzenlenecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2026 Perşembe günü bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00-22.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar süresince, Kadıköy'de Dumlupınar, Eğitim, Fikirtepe, Hasanpaşa, Acıbadem ve Merdivenköy mahallelerine su verilemeyecek.