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İSKİ duyurdu: Maltepe'de bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İSKİ duyurdu: Maltepe'de bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek
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İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.

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