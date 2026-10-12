İSKİ duyurdu: Maltepe'de bazı mahallelere 16 saat su verilemeyecek

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İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.