İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, görevine iade edildi
İBB operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırılan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, görevine iade edildi.
İBB'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Başa, hakkında verilen ev hapsi kararının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.
Ev hapsi kararı 210 gün sonra kaldırılmasında rağmen görevden alınma süresi uzatılan Başa hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, İSKİ Genel Müdürü Başa'nın görevine iade edilmesine karar verildi.
Neler olmuştu?
Mülkiye Başmüfettişliği kökenli Şafak Başa, İSKİ Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken 26 Nisan 2025’te gözaltına alınmıştı. Sağlık problemleri bulunmasına rağmen Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da ev hapsi kararı vermişti. Bu karar doğrultusunda Başa, tam 210 gün boyunca ev hapsinde kaldı.
Başa'nın avukatlarının konuyu Anayasa Mahkemesine (AYM) taşımasının ardından, İSKİ Genel Müdürü hakkında verilen ev hapsi kararı Kasım 2025'te kaldırılmıştı.