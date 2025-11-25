İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ev hapsi kararı kaldırıldı
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın yaklaşık yedi aydır devam eden ev hapsi kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ev hapsi cezası kaldırıldı.
Halk TV'de yer alan habere göre bugün Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından aranan Başa’ya ev hapsinin kaldırıldığı bildirildi ve kelepçesini büroya teslim etmesi talep edildi.
Geçtiğimiz günlerde Başa'nın avukatı ev hapsinin kaldırılması için AYM’ye başvurmuştu.
Ne oldu?
Uzun yıllar Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Başa, İSKİ Genel Müdürü olduğu sırada 26 Nisan 2025’te gözaltına alındı.
Mahkeme Başa'ya sağlık sorunlarından ötürü 30 Nisan’da “ev hapsi” kararı verdi. Kararın ardından Başa, 210 gün ev hapsinde tutuldu.