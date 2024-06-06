İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 77.97 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 79.51 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.
Bugünkü verilere göre yüzde 77.97 oldu
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 77.97 oldu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 5 Mayıs'ta 79.51 iken bugünkü verilere göre yüzde 77.97 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.25 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.86 ile Istrancalar Barajı oldu.