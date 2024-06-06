İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

Bugünkü verilere göre yüzde 77.97 oldu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 77.97 oldu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 5 Mayıs'ta 79.51 iken bugünkü verilere göre yüzde 77.97 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.25 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.86 ile Istrancalar Barajı oldu.