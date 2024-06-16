İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranları, havaların ısınmasıyla birlikte düşüş gösterdi. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 80'in altına inerek yüzde 74.6'ya geriledi.

Barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 74.6

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte 11 Haziran'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 74.91 iken bugün itibarıyla yüzde 74.6 olarak ölçüldü. Barajlardaki en yüksek doluluk oranı yüzde 86.81 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı yüzde 25.24 ile Istrancalar Barajı'nda görüldü.

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 45.01

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.59

• Darlık Barajı yüzde 72.83

• Istrancalar Barajı yüzde 25.24

• Kazandere Barajı yüzde 63.76

• Elmalı Barajı yüzde 75.73

• Ömerli Barajı yüzde 86.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 62.99

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.81

• Terkos Barajı yüzde 84.69