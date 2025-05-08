  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı
Takip Et

İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80.26 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 olarak ölçülmüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı
Takip Et

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 80.26 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 55.83 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 60.6

• Büyükçekmece Barajı yüzde 70.52

• Darlık Barajı yüzde 82.26

• Elmalı Barajı yüzde 93.12

• Istrancalar Barajı yüzde 55.83

• Kazandere Barajı yüzde 92.62

• Pabuçdere Barajı yüzde 92.27

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.01

• Terkos Barajı yüzde 80.17

• Ömerli Barajı yüzde 92.8

Kırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe 668 bin lira ceza kesildiKırklareli'nde göleti kirleten çiftliğe 668 bin lira ceza kesildiEkonomi

 

Acil çağrı merkezine asılsız ihbarın bedeli ağırlaşıyor! Cezalar katlanıyorAcil çağrı merkezine asılsız ihbarın bedeli ağırlaşıyor! Cezalar katlanıyorGündem

 

Gündem
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı!
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı!
İstanbul Kurban Bayramı’na hazır: Satış ve kesim alanları kuruluyor
İstanbul Kurban Bayramı’na hazır: Satış ve kesim alanları kuruluyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!
SON DAKİKA
MSB, son şehit açıklamasında "Bölücü Terör Örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlere ilişkin suç duyurusunda bulundu
MSB'den "Bölücü Terör Örgütü" ifadesi ve orduevleri yasağı açıklaması
‘Orman Benim’ kampanyası Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek
‘Orman Benim’ kampanyası Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecek
Erdoğan: PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecek