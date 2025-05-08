İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 80.26 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 55.83 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 60.6

• Büyükçekmece Barajı yüzde 70.52

• Darlık Barajı yüzde 82.26

• Elmalı Barajı yüzde 93.12

• Istrancalar Barajı yüzde 55.83

• Kazandere Barajı yüzde 92.62

• Pabuçdere Barajı yüzde 92.27

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.01

• Terkos Barajı yüzde 80.17

• Ömerli Barajı yüzde 92.8