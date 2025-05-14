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İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı

İstanbul'a su temin eden barajların doluluk oranı, İSKİ verilerine göre yüzde 79,2 seviyesine geriledi. 22 Nisan'da bu oran yüzde 82,93 olarak kaydedilmişti.

Haber Merkezi
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İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranındaki son durumu açıkladı
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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 79.2 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.62 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 47.81 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 58.91

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.77

• Darlık Barajı yüzde 81.74

• Elmalı Barajı yüzde 91.62

• Istrancalar Barajı yüzde 47.81

• Kazandere Barajı yüzde 90.5

• Pabuçdere Barajı yüzde 90.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.37

• Terkos Barajı yüzde 79.17

• Ömerli Barajı yüzde 91.61

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