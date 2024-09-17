İSKİ paylaştı: 17 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul'da geçtiğimiz kış mevsiminde yüzde 80 seviyelerine kadar çıkan baraj doluluk oranları yaz mevsimine gelmemizle birlikte yüzde 50'nin altına düştü. İSKİ'nin 17 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranları geçtiğimiz yılların yaz aylarına kıyasla kritik seviyenin üzerinde seyrediyor.
İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 17 Eylül 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde.
İstanbul güncel baraj doluluk oranı
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 41.46 seviyesine geldi.
17 Eylül 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 41.46 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %9
Büyükçekmece: %41
Darlık: %46
Elmalı: %57
Istrancalar: %33
Kazandere: %8
Pabuçdere: %23
Sazlıdere: %48
Terkos: %56
Ömerli: %37