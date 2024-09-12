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İSKİ paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da geçen kış yüzde 80'e kadar yükselen baraj doluluk oranları, yaz mevsimiyle birlikte yüzde 50'nin altına geriledi. İSKİ'nin 12 Eylül 2024 tarihli verilerine göre, baraj doluluk oranları önceki yılların yaz aylarına kıyasla kritik seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
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İSKİ paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
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İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde geçen yaz aylarının yaşanmasıyla birlikte baraj doluluk oranlarında azalma sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Kasım ayından Haziran ayına dek yukarı yönde seyretti ancak havaların ısınması kaynaklı Haziran ayından itibaren baraj seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 12 Eylül 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde.

12 Eylül 2024 istanbul baraj doluluk oranları şöyle:

12 Eylül 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 43.06 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %11

Büyükçekmece: %43

Darlık: %48

Elmalı: %58

Istrancalar: %22

Kazandere: %10

Pabuçdere: %24

Sazlıdere: %49

Terkos: %57

Ömerli: %40

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