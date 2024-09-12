İSKİ paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde geçen yaz aylarının yaşanmasıyla birlikte baraj doluluk oranlarında azalma sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Kasım ayından Haziran ayına dek yukarı yönde seyretti ancak havaların ısınması kaynaklı Haziran ayından itibaren baraj seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 12 Eylül 2024'te paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde.

12 Eylül 2024 istanbul baraj doluluk oranları şöyle:

12 Eylül 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 43.06 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %11

Büyükçekmece: %43

Darlık: %48

Elmalı: %58

Istrancalar: %22

Kazandere: %10

Pabuçdere: %24

Sazlıdere: %49

Terkos: %57

Ömerli: %40