İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü

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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 38.32 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 38.03 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 65.85 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.1 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Eylül itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 35.3

• Büyükçekmece Barajı yüzde 27.36

• Darlık Barajı yüzde 56.94

• Elmalı Barajı yüzde 65.85

• Istrancalar Barajı yüzde 168.54

• Kazandere Barajı yüzde 12.9

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.1

• Sazlıdere Barajı yüzde 21.94

• Terkos Barajı yüzde 33.71

• Ömerli Barajı yüzde 51.9