İSKİ paylaştı... İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum: Yüzde 50'yi geçti!

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,28 oldu.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı Istrancalar oldu. 20 Aralık itibarıyla İstanbul'daki barajlarının doluluk oranı şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 67,85

Darlık Barajı: Yüzde 60,9

Elmalı Barajı: Yüzde 88,62

Terkos Barajı: Yüzde 38,81

Alibey Barajı: Yüzde 61,59

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 39,71

Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,74

Istrancalar Barajı: Yüzde 98,03

Kazandere Barajı: Yüzde 44,2

Pabuçdere Barajı: Yüzde 26,24

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 20 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 38,26, 2014'te yüzde 53,73, 2015'te yüzde 60,56, 2016'da yüzde 38,63, 2017'de yüzde 57,71, 2018'de yüzde 76,42, 2019'da yüzde 34,21, 2020'de yüzde 21,78, 2021'de yüzde 47,25, 2022'de ise yüzde 34,15 olarak kayda geçti.