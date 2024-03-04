İSKİ paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul'da son günlerde yağışın azalması barajlardaki doluluk oranını merak konusu haline getirirken, İSKİ, kentteki barajlarla ilgili son verileri paylaştı. İSKİ'nin 4 Mart verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. İstanbul'un barajlarındaki son durum şöyle...
İstanbul'da son dönemde yağışlarda azalış meydana gelirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentteki barajlarla ilgili son durumu paylaştı.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 64 bin metreküp oldu.
Verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. Geçen yıl aynı gün baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.
Kentteki baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı: 70,78
Büyükçekmece Barajı: 73,45
Darlık Barajı: 88,01
Istrancalar Barajı: 42,45
Kazandere Barajı: 59,77
Elmalı Barajı: 89,21
Ömerli Barajı: 87,69
Pabuçdere Barajı: 58,74
Sazlıdere Barajı: 57,18
Terkos Barajı: 74,07