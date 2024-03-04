İSKİ paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da son dönemde yağışlarda azalış meydana gelirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentteki barajlarla ilgili son durumu paylaştı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 64 bin metreküp oldu.

Verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. Geçen yıl aynı gün baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.

Kentteki baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: 70,78

Büyükçekmece Barajı: 73,45

Darlık Barajı: 88,01

Istrancalar Barajı: 42,45

Kazandere Barajı: 59,77

Elmalı Barajı: 89,21

Ömerli Barajı: 87,69

Pabuçdere Barajı: 58,74

Sazlıdere Barajı: 57,18

Terkos Barajı: 74,07