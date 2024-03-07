İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.94 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 69.83

• Büyükçekmece Barajı yüzde 73.45

• Darlık Barajı yüzde 87.36

• Istrancalar Barajı yüzde 37.23

• Kazandere Barajı yüzde 58.36

• Elmalı Barajı yüzde 88.96

• Ömerli Barajı yüzde 87.29

• Pabuçdere Barajı yüzde 58.58

• Sazlıdere Barajı yüzde 57.18

• Terkos Barajı yüzde 74.61