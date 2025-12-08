İSKİ saat verdi: İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İstanbul etkili olan yağışlı ve soğuk hava, önceki gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak ve fırtınaya neden oldu.

AKOM verilerine göre, gök gürültülü sağanak özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde etkili oldu.

İstanbul’un farklı noktalarında 5 ile 67 kg/m² arasında yağış kaydedildi. Yağış İstanbul'daki barajlara da olumlu yansıdı.

Önceki gün yüzde 17.12'ye kadar düşen doluluk oranı dün yüzde 17.66'ya yükseldi. Ancak İSKİ Genel Müdürlüğü Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan Enerji Dağıtım Merkezi'nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları nedeniyle, salı günü 10.00-14.00 saatleri arasında 9 ilçede 107 mahalleye su verilemeyecek.

Su kesintileriyle ilgili İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan Enerji Dağıtım Merkezi'nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları nedeniyle, 09 Aralık 2025 Salı günü 10.00-14.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir."

Su alamayacak bölgeler

Eyüpsultan İlçesi: Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.

Kağıthane İlçesi: Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler Mahalleleri.

Beyoğlu İlçesi: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni Mahalleleri.

Şişli İlçesi: Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye Mahalleleri.

Beşiktaş İlçesi: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Esenler İlçesi: Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis Mahalleleri.

Bağcılar İlçesi: Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi: Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği Mahalleleri"