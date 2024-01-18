İSKİ son veriyi açıkladı: İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre; bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 59.1 olarak ölçüldü. Peki, baraj doluluk oranları son durum nedir, yüzde kaç arttı?

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 82.42 ile Elmalı Barajı oldu. Papuçdere barajı yüzde 26.13’lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 69.26

• Büyükçekmece Barajı yüzde 51.26

• Darlık Barajı yüzde 73.68

• Istrancalar Barajı yüzde 28.57

• Kazandere Barajı yüzde 45.82

• Elmalı Barajı yüzde 84.42

• Ömerli Barajı yüzde 78.15

• Pabuçdere Barajı yüzde 26.13

• Sazlıdere Barajı yüzde 41.6

• Terkos Barajı yüzde 49.11