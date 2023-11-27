İSKİ son veriyi açıkladı: İstanbul'un barajlarında doluluk oranları belli oldu

Son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre; bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.44 olarak ölçüldü. 14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.08 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.37 ile Ömerli Barajı oldu. Papuçdere barajı yüzde 6.64’lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.



İSKİ'nin verilerine göre 27 Kasım itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 29.98

• Büyükçekmece Barajı yüzde 9.61

• Darlık Barajı yüzde 39.37

• Istrancalar Barajı yüzde 40.79

• Kazandere Barajı yüzde 8.8

• Elmalı Barajı yüzde 46.67

• Ömerli Barajı yüzde 47.37

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 9.37

• Terkos Barajı yüzde 13.46