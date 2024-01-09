İSKİ son veriyi açıkladı: İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranında son durum
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 53,63 olarak ölçüldü. İşte 9 Ocak 2024 İstanbul barajlarında son durum...
Yaz aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düşen barajların doluluk oranları, son günlerdeki yağışlarla artışa geçti.
İSKİ'nin verilerine göre 9 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 53,63 oldu.
İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle:
Alibey: 62,22
Büyükçekmece: 45,57
Darlık: 64,96
Elmalı: 86.62
Istrancalar: 45,14
Kazandere: 41,98
Pabuçdere: 25,99
Sazlıdere: 36,96
Terkos: 45,09
Ömerli: 71.08