İSKİ son veriyi açıkladı: Yağışlar İstanbul'daki barajların doluluk oranını nasıl etkiledi?
İstanbul'da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıkların ardından barajlardaki son durum merak ediliyor. Geçen Perşembe gününden itibaren etkili olan sağanak yağışların barajları etkileyip etkilemediği araştırılıyor. İşte 13 Kasım itibarıyla barajlardaki doluluk oranında son durum...
Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da, son yağışların barajlara etkisi merak ediliyor. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından geçtiğimiz perşembeden itibaren kentte, aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. İşte İSKİ verileriyle barajlarda son durum...
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce 11 Kasım Cumartesi günü, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Sağanağın ardındansa dün bu oran yüzde 16.43'e çıktı.
13 Kasım itibarıyla barajların doluluk ortalaması yüzde 16.47 oldu.
Bir başka ifadeyle, kentteki barajların doluluk oranı son 2 günde yaklaşık yüzde 0.3 arttı.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 15.66
Büyükçekmece Barajı yüzde 4.29
Darlık Barajı yüzde 26.59
Istrancalar Barajı yüzde 16.91
Kazandere Barajı yüzde 6.21
Elmalı Barajı yüzde 15.98
Ömerli Barajı yüzde 34.84
Pabuçdere Barajı yüzde 2.74
Sazlıdere Barajı yüzde 2.4
Terkos Barajı yüzde 8.06 ".