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İSKİ uyardı: İstanbul barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barjlardaki doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 64'e gerilediğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İSKİ uyardı: İstanbul barajlardaki su seviyesi alarm veriyor
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İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlarda nisan ayındaki yağışlarla birlikte yüzde 81’e ulaşan doluluk oranlarının yüzde 17 oranında azalarak, yaklaşık yüzde 64'e gerilediği belirtildi.

Barajlardaki su miktarı bu yıl 34 milyon metreküp azaldı

Açıklamada 6 Temmuz 2024 tarihinde 588 milyon metreküp olan barajlardaki su miktarının bu yıl 34 milyon metreküp azalarak yaklaşık 554 milyon metrekübe indiğine dikkat çekilerek, doluluk oranlarının Ömerli Barajı’nda yüzde 31, Terkos Barajı’nda yüzde 24 ve Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 14 olduğu kaydedildi.

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