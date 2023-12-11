İSKİ veriyi açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

İstanbul’da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış barajlara can suyu oldu. İSKİ’nin son verilerine göre doluluk oranındaki artış sürüyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayandı. Kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 39,62 oldu. Yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

Kentin barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ise şöyle:

“Alibey Barajı; yüzde 50,89

Büyükçekmece Barajı; yüzde 25,05

Darlık Barajı; yüzde 56,86

Elmalı Barajı; yüzde 88,38

Istrancalar Barajı; yüzde 40,47

Kazandere Barajı; yüzde 13,53

Pabuçdere Barajı; yüzde 10,08

Sazlıdere Barajı; yüzde 21,08

Terkos Barajı; yüzde 23,67

Ömerli Barajı; yüzde 64,4"