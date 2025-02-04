İSKİ'den ‘don’ uyarısı! Kar yağışı öncesi İstanbullulara mesaj gönderildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentte yaşayan vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mega kentte etkisini gösterecek kar yağışı ve soğuk hava dalgasına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İstanbul için peş peşe uyarılar geliyor

İstanbul soğuk hava ve kar yağışı etkisi altına giriyor. Mega kentte valilik ve belediyeler beklenen kar yağışı için önlemlerini alırken bir uyarı da İSKİ’den geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı cep telefonlarına mesaj gönderdi.

İSKİ'den arıza ve su kesintilerine karşı önlem çağrısı

İSKİ mesajında açıkta bulunan su sayaçları ve boruların izole edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Vatandaşlara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Abonemiz;

İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."