İSKİ'den İstanbullulara 'su tüketimi' uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara su tüketimi konusunda uyarıda bulundu.

Başa, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48,44 oranında daha iyi olduğunu ancak yinede dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Şafak Başa, ''Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 79,28. Geçen yıla göre (Yüzde 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. İstanbul genelinde dün 3 milyon 385 bin 905 metrüküp su tükettik. Meteoroloji haritasına göre kuraklık trendi devam ediyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım'' dedi.