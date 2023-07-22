İSKİ'den su tüketimi uyarısı
İstanbul'da günlük ortalama su tüketiminde dikkate değer bir artışın görüldüğü belirtilen İSKİ açıklamasında, baraj doluluk seviyesinin yüzde 40'ın altına düştüğü uyarısı yapılarak suyun tasarruflu kullanılması istendi.
İSKİ, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla paralel olarak su tüketiminde meydana gelen artış için uyarıda bulundu.
Abonelere SMS'le yapılan bilgilendirmede, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte, şehrimizde günlük ortalama su tüketiminde dikkate değer artış görülmektedir. An itibariyle İstanbul'da baraj doluluk seviyesi %39.84'tür. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanarak geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." denildi.