İSKİ’den vefat eden abonelere ilişkin açıklama

İSKİ, vefat eden kişilere ait su aboneliklerine ilişkin bilgilendirme mesajı yayımladı. Açıklamada, abonenin vefatıyla birlikte sözleşmenin hukuki dayanağının ortadan kalktığı belirtilerek, su kullanımının devam etmesi halinde fiili kullanıcıların kendi adlarına yeni abonelik yaptırmaları gerektiği ifade edildi. Kullanımın olmadığı durumlarda ise aboneliğin feshi için mirasçıların İdare’ye başvurması gerektiği kaydedildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ tarafından sunulan su ve atık su hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmeleri şahsi nitelikte olup, sözleşmenin tarafı olan gerçek kişinin vefatı halinde hukuki dayanağı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle; su kullanımı devam ediyorsa, fiili kullanıcıların kendi adlarına yeni abonelik yapmaları, su kullanımı bulunmuyor ise aboneliğin feshi için mirasçıların İdaremize başvurmaları gerekmektedir.

Vefat eden kişiler adına aboneliklerin aktif olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde ileride hukuki ve mali mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemlerin zamanında yapılması önem arz etmektedir.

Abonelik fesih işlemlerini; Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) ile Şube Müdürlüklerimizden, abonelik devir işlemlerini; Şube Müdürlüklerimizden, Web sitemizden (E-Şube), Mobil İSKİ uygulamamızdan veya e-Devlet Üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."