İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül trafik kazasında yaşamını yitirdi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu vefat etti.
AA
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Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Akgül'e, M.Ü'nün kullandığı 32 EZ 960 plakalı tır çarptı. İŞKUR Antalya İl Müdürü Akgül, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Akgül'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Akgül'ün cenazesinin memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, tırın sürücüsü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.