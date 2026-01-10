İŞKUR gençlik programı 2026 başvuru ne zaman? İşkur Gençlik Programı kaç TL? soruları çalışan gençlerin gündemine oturdu. Gençlere mesleki eğitim, işbaşı deneyimi ve danışmanlık hizmetleri sunulmasını amaçlayan program kapsamında gençlerin iş tecrübesi kazanması da hedefleniyor. Kariyer planı oluşturması ve özel sektörde istihdam edilebilirliğinin artırılması çerçevesinde programa ilgi gösteren gençler sürecin detaylarını öğrenmeye çalışıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026 BAŞVURU NE ZAMAN?

Ulusal Staj Programı (GÜÇ Kapsamında): Genç İstihdam Hamlesi – GÜÇ programı çatısı altında birleştirilen staj başvuruları 6 Ocak 2026 tarihinde başladı. Öğrenciler için son başvuru tarihi 16 Mart 2026 olarak belirlendi.

GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Programı: Cumhurbaşkanlığı tarafından 8 Ocak 2026’da lansmanı yapılan bu yeni modelde başvurular Ocak ayı itibarıyla guc.iskur.gov.tr üzerinden alınmaya başlandı.

Üniversite Odaklı Gençlik Programı: 2025-2026 akademik yılına yönelik kampüs içi programların genel başvuruları Ekim 2025'te tamamlanmıştı. Ocak 2026 itibarıyla bazı üniversitelerde yedek liste evrak teslim süreçleri (7-14 Ocak) devam etmektedir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KAÇ TL?

İşkur Gençlik Programı günlük cep harçlığı yüzde 27’lik artışla 1.375 TL oldu. 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla lansmanı yapılan GÜÇ programı, gençlerin iş gücü piyasasına katılımını kolaylaştırmak için beş temel destek alanı sunuyor. Başvurular İŞKUR’un e-Şube platformu ve genclik.iskur.gov.tr üzerinden kabul ediliyor. Programa katılan gençlere, katılım sağladıkları her gün için yaklaşık 1.375 TL cep harçlığı ödenirken; genel sağlık, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de kurum tarafından karşılanıyor. Hane gelir şartı ve 18-29 yaş aralığı gibi kriterlerin ön planda olduğu bu yeni modelle, gençlerin erken yaşta deneyim kazanması hedefleniyor.

İŞKUR GÜÇ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ulusal Staj Programı'na 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar) başvurabilecek.

Başvuru yapacak adayların, Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor.

Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora adayları da Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olma koşuluyla programa başvuru yapabilecek.

Başvuruların sona ermesinin ardından adayların yeterlilik puanları değerlendirilecek. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak.

İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden, sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.

Geçen yıl 400 binin üzerinde başvuru alan Ulusal Staj Programı başvurularında bu yıl ciddi artış gerçekleşmesi öngörülüyor.