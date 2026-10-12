İŞKUR, kontenjanı 150 bine çıkardı: Kampüste çalışacak üniversiteliler günlük 1375 TL ödenecek

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15 bin üniversite öğrencisine kendi kampüsleri içinde çalışmaları halinde günlük 1375 lira, bir ayda 14 gün çalışanlara ise 19 bin 250 lira destek, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında verilecek. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.