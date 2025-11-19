İşkur TCDD personel alım başvuru Kasım 2025! TCDD kaynakçı, işçi, operatör, inşaatçı alımı konusu araştırılıyor. TCDD bünyesinde işe girmek isteyenler 780 işçi alımına ilişkin detayları araştırıyor.

İŞKUR TCDD PERSONEL ALIM BAŞVURU KASIM 2025!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kasım 2025 itibarıyla İŞKUR üzerinden toplam 780 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Başvuru süreci 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un e-Şube (esube.iskur.gov.tr) platformu üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Alımın yöntemi, iki aşamalı olarak planlanmış durumda, 346 kişi noter huzurunda kura ile seçilecek, kalan 434 kişi ise sözlü sınav sonucu işe alınacak. Kadrolar arasında vinç operatörü, elektrikçi, raylı sistemler teknisyeni ve bakım-onarım gibi teknik pozisyonlar ön plana çıkıyor.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, “görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmamak” ve bazı pozisyonlar için KPSS şartı yer alıyor. Kuraya katılan adaylar için çekilişin 16 Aralık 2025 tarihinde yapılması beklenirken, sözlü sınav tarihi daha sonra ilan edilecek. Kamu Bülteni Bu alım, TCDD’nin iş gücünü güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

TCDD KAYNAKÇI, İŞÇİ, OPERATÖR, İNŞAATÇI ALIMI

TCDD ve bağlı ortaklıkları, demiryolu ağının genişlemesi ve artan iş yükünü karşılamak amacıyla geniş kapsamlı bir personel alım ilanı yayımladı. İŞKUR üzerinden erişime açılan ilanlarda, teknik uzmanlıktan beden gücüne kadar farklı branşlarda çok sayıda daimi işçi istihdam edileceği duyuruldu.

Alım yapılacak kadrolar arasında sahadaki en kritik görevlerden biri olan "Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı" ve "Ray Kaynakçısı" pozisyonları başı çekiyor. Altyapı ve üstyapı projelerinde görevlendirilmek üzere inşaat ustaları ve beden işçileri için de kontenjan ayrıldı. Lojistik operasyonların aksamadan sürdürülmesi amacıyla liman ve istasyonlarda görev yapacak "Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörleri" ile iş makinesi operatörleri de en çok aranan branşlar arasında yer alıyor.

Alım yapılacak branşlar şöyle: